BESYO tercihleri için geri sayım başlarken, adayların gözü tercih kılavuzundaki kontenjan tablolarına çevrildi. Zorlu parkurları geride bırakan sporcular, puan üstünlüğü ve başarı sıralamalarına göre listelerini şekillendirecek. Takvim son derece net.

ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme sürecinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm altyapı hazırlandı. Adayların başvuru süresi dolmadan işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süre uzatılmayacak.

BESYO tercihleri ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

2026-ÖZYES tercih işlemleri, 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 15.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih aşaması Resmi takvim ve detay
Başlangıç tarihi 24 Eylül 2026 Saat 15.00
Bitiş tarihi 30 Eylül 2026 Saat 23.59
Tercih adresi ais.osym.gov.tr
Giriş yöntemi T.C. kimlik numarası ve şifre
Öğretmenlik barajı Y-TYT ilk 800 bin

Zaman daralıyor. Adaylar sistem açık kaldığı sürece tercih listelerinde güncelleme yapma hakkını koruyacak. Son gün sistemde oluşabilecek yoğunlukları hesaba katarak erken davranmak önem taşıyor.

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ÖSYM sistemi üzerinden tercih adımları

Başvuru işlemleri osym.gov.tr üzerinden ilan edilen kurallara göre doğrudan ais.osym.gov.tr adresinden yürütülecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak üniversite kodlarını sırayla ekleyecek. İşlem gayet pratik.

Posta yoluyla gönderilen tercih listeleri merkez tarafından kabul edilmeyecek. Tercih bildirim ekranında onay butonuna basmayan adayların kayıtları geçersiz sayılacak.

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Beden eğitimi öğretmenliği için baraj şartı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü listesine eklemek isteyen adaylar için başarı sırası barajı uygulanacak. Yükseköğretim Kurulu kararına göre adayların Y-TYT puan türünde en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olması şart koşuluyor.

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Sıralama şartını karşılayamayan adaylar sistem üzerinden ilgili programa tercih yapamayacak. Antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon gibi diğer branşlarda ise yerleştirme puanı üstünlüğü dikkate alınacak.

Kaynak: Haber merkezi