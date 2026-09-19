Eylül ayı içerisinde tamamlanan Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının ardından adayların gözü ÖSYM'den gelecek resmi sonuç duyurusuna çevrildi.

Adaylar sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenecek. Sınav puanlarına mobil uygulama üzerinden giriş yaparak da erişilebilecek.

Kurum, adayların adreslerine posta yoluyla herhangi bir basılı sonuç belgesi göndermeyecek. İnternet sayfası üzerinden yapılan ilan kanuni tebligat hükmü taşıyacak. Adayların sorgulama öncesinde şifrelerini hazır tutması gerekiyor.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM resmi sınav takvimine göre 2026 KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Kurum, değerlendirme işlemlerini bitirir bitirmez puanları sabah saatlerinde sisteme yükleyecek. İlan edilen puanlar iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Oturum Uygulama Tarihi Sonuç Tarihi Genel Yetenek - Genel Kültür 6 Eylül 2026 7 Ekim 2026 Alan Bilgisi Oturumları 12-13 Eylül 2026 7 Ekim 2026

KPSS 2026 Sonuç Takvimi

Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran yüz binlerce adayın ter döktüğü lisans sınav maratonu bitti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen sınavlara tam 1 milyon 708 bin 329 aday başvuru yaptı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının geride kalmasıyla birlikte tüm gözler sonuç ekranına çevrildi. Heyecan dorukta.

Sonuç Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026

Sonuçların Geçerlilik Süresi: Açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Sonuçlar Nasıl ve Nereden Öğrenilecek?

Adaylar sınav sonuç belgelerine fiziki posta yoluyla değil, dijital ortam üzerinden erişebilecek:

ÖSYM Sonuç Sayfası: Adaylar sonuçlarını doğrudan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi veya e-Devlet kapısı aracılığıyla sisteme giriş yapılabilecek.

Puan Hesaplama Yöntemi ve Değerlendirme Esasları

4 Yanlış 1 Doğru Kuralı: Her test kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir. Adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir.

Standart Puan: Elde edilen ham puanların ortalama ve standart sapmaları baz alınarak standart puanlar hesaplanır.

Baraj Şartı: Bir test türünde standart puan hesaplanabilmesi için adayın o testten en az 1 ham puan (net) çıkarmış olması gerekir.

İptal Edilen Sorular: Sınav sonrasında ÖSYM veya yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı tutulur ve geçerli soruların puan ağırlığı yeniden hesaplanarak puanlama tamamlanır.