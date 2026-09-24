Şanlıurfa depremi sonrasında bölgeden gelen ilk haberler yüreklere su serpti. Gözler anında sahaya çevrildi. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde AFAD, emniyet ve jandarma birimleri mahallelerde hızlı bir tarama başlattı.

Kandilli Rasathanesi sarsıntının merkezini Pınarbaşı ve büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. İki kurumun farklı büyüklük açıklaması kısa süreli bir merak uyandırdı. Bölgede vatandaşlar evlerine girmekte temkinli davranıyor.

Şanlıurfa depreminde yıkılan bina veya yaralı var mı?

Resmi makamların sahadan geçtiği ilk tespitlere göre Şanlıurfa Karaköprü merkezli depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bina bulunmuyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bir yıkım ihbarı olmadığını bizzat paylaştı. Ekipler sahada teyakkuzda. İlk tablo sevindirici.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da taramaları yakından izliyor. Bakan Murat Kurum, yapı denetimlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Yalnızca Diyarbakır'daki bir otoparkın zemininde hafif çatlak kayda geçti.

Sarsıntının hissedildiği çevre iller ve teknik veriler

Karaköprü odaklı sarsıntı geniş bir çevrede hissedildi. Adıyaman, Mardin, Batman ve Gaziantep'te avizeler sallandı, halk açık alanlara çıktı. Kısa süreli panik haricinde hayat hızla olağan akışına döndü.

Parametre AFAD Verisi Kandilli Verisi Deprem saati 10.40.58 10.40.55 Merkez üssü Karaköprü (Şanlıurfa) Pınarbaşı (Şanlıurfa) Büyüklük 5,4 ML 5,8 MW Derinlik 7,39 km 5,4 km Yıkım durumu Yok Yok

Sarsıntının sığ derinlikte gerçekleşmesi çevre illerde hissetme oranını artırdı. Uzmanlar sismik hareketleri yakından izliyor. Ekipler artçı sarsıntı olasılığına karşı tetikte bekliyor.

Yetkililerin saha uyarıları ve vatandaşlara çağrı

Şanlıurfa Valiliği kriz merkezi muhtarlıklar ve kolluk birimleriyle kesintisiz bağ kuruyor. Yetkililer hasar şüphesi taşıyan binalara girilmemesini hatırlatıyor. Kırsaldaki yığma yapılarda güvenlik adımları sürüyor. İhbar hatları açık.

Vatandaşların asılsız söylentilere kulak asmaması ve yalnızca resmi duyuruları izlemesi önem taşıyor. AFAD ve mülki amirlikler incelemeleri anbean aktarmayı sürdürüyor. Bölgede temkinli bekleyiş devam ediyor.