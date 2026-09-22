KPSS DHBT başvuruları son gün tarihi ÖSYM takviminde 30 Eylül 2026 olarak ilan edilirken, işlemlerin belirtilen tarihte gece saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor. Süreyi kaçıran adaylar için sistem kapanacak ve işlemler duracak. Başvurularda son gün yoğunluğuna kalmamak önem taşıyor.

Adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde bu sınava katılmaları zorunlu tutuluyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar kendi alanlarındaki oturuma başvuru yapıyor.

KPSS DHBT başvuruları için son gün ne zaman?

ÖSYM duyurusuna göre 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden veya mobil uygulama ile yapabiliyor.

Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan kayıtların ardından başvuru ekranı tamamen kapanacak.

Sınav takvimi ve önemli tarihler

Sınav sürecine ilişkin başvuru ve uygulama takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Adayların başvurularını tamamlamasının ardından sınav hazırlıkları başlayacak.

Sınav aşaması Belirlenen tarih İşlem kanalı Normal başvuru 22-30 Eylül 2026 ÖSYM AİS ve mobil uygulama Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 ais.osym.gov.tr DHBT sınavı 1 Kasım 2026 ÖSYM sınav merkezleri

Adaylar tüm süreçleri ÖSYM kılavuzundaki kurallara göre takip ediyor. Kılavuzdaki kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru şartları ve aday işlemleri sistemi

Diyanet teşkilatında din hizmetlerinde vazife almak isteyenlerin sınava katılımı mecburi tutuluyor. Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden veya doğrudan elektronik ortamdan yapılabiliyor.

Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ile girerek oturum seçimlerini gerçekleştiriyor. Sınav ise 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak.