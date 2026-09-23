2026-EUS ve STS Eczacılık başvuruları, 23 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime sunuldu. Adaylar müracaatlarını 1 Ekim 2026 mesai bitimine dek merkezlerden, saat 23.59'a kadar ise internetten yapabilecek. Kılavuz kurallarına uyulması şart.

Klinik veya fitofarmasi alanında uzmanlaşmak isteyenler ile denklik bekleyen mezunlar için geri sayım hızlandı. Sınav merkezleri başvuru sonrası netleşecek. Zaman daralıyor.

2026-EUS ve STS Eczacılık sınav ücreti ne kadar?

2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık sınavları için başvuru ücreti aday başına 2.500 TL olarak açıklandı. Sınav parasının en geç 2 Ekim 2026 mesai bitimine dek yatırılması gerekiyor. Ücretini ödemeyenlerin başvurusu sistemce iptal edilecek.

Sınav Bilgisi Takvim ve Ücret Başvuru Tarihleri 23 Eylül - 1 Ekim 2026 Sınav Tarihi 7 Kasım 2026 Normal Başvuru Ücreti 2.500 TL Geç Başvuru Günü 8 Ekim 2026 (3.750 TL)

Normal süreyi kaçıranlar için 8 Ekim 2026 geç başvuru günü olarak işleyecek. Geç müracaatlarda ücret yüzde 50 zamlı alınacak. Cebini düşünenin elini çabuk tutması şart.

Başvuru adımları ve sistem işlemleri

Adaylar kayıtlarını başvuru merkezlerinden veya doğrudan resmi portal üzerinden tamamlayabiliyor. e-Devlet şifresi bulunanlar ÖSYM mobil uygulamasından işlemlerini dakikalar içinde bitirebiliyor. Fotoğrafı eski olanların koordinatörlüklere gitmesi şart koşuluyor.

Eğitim ve mezuniyet verileri YÖKSİS üzerinden otomatik aktarılıyor. Yurt dışı mezunlarının denklik evraklarını eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Eksik belgeli müracaatlar geçersiz sayılacak.

Sınav hazırlığı ve sonuç takvimi

Adaylara mesleki alan bilgisi ve temel eczacılık konularından çoktan seçmeli sorular yöneltilecek. 7 Kasım günü ter dökecek eczacılar kontenjanlara girebilmek için yarışacak. Rekabet kızışacak.

Sonuçların kasım ayı sonuna dek açıklanması planlanıyor. Başarılı uzman adayları açılacak hastane kontenjanlarına başvuracak. Denklik bekleyenler ise puanlarıyla komisyondan onay arayacak.