2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri ve giriş belgeleri, ÖSYM'nin yerleşik takvim uygulaması uyarınca 24 Eylül ile 27 Eylül 2026 tarihleri arasında erişime açılacak. Sınavdan 10 gün önce sistemi açan merkez, salon numaralarını ilan edecek. Vakit daralıyor.

ÖSYM koordinesinde yürütülen dev organizasyon, 4 Ekim 2026 Pazar günü yurt genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Salon kuralları eksiksiz işletilecek. Hazırlıklar tamamlanmak üzere.

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanacak. Belge üzerinde adayın bina, salon numarası ve güncel fotoğrafı bulunacak. Renkli veya siyah beyaz çıktıların sınav günü salona getirilmesi kesin kural olarak işleyecek.

Sınav Bilgisi Resmi Takvim ve Detaylar Sınav Tarihi 4 Ekim 2026 Pazar Sınav Başlama Saati 10.15 (Girişler 10.00'da kapanır) Sınav Süresi ve Soru Sayısı 130 Dakika / 120 Soru Yerlerin Açıklanma Aralığı 24 - 27 Eylül 2026 Sorgulama Adresi ais.osym.gov.tr ve mobil uygulama

Belge çıktısında fotoğrafın net görünmesi önem taşıyor. Üzerinde karalama veya yazı bulunan kağıtlar kabul edilmeyecek. e-Devlet kapısı üzerinden de sisteme zahmetsizce erişilebiliyor.

Sınav günü uygulanacak kritik kurallar

Sınav binalarına girişler sabah saat 10.00 itibarıyla kapatılacak. Saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday salona alınmayacak. Saat kuralı katı.

Adayların yanlarında giriş belgesiyle birlikte fotoğraflı kimlik kartı bulundurması gerekiyor. Sürücü belgesiyle girişe izin verilmeyecek. Erken saatte okulda bulunmak şart.

Oturum düzeni ve soru dağılımı

Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek. Türkçe, matematik, tarih ve coğrafya soruları için 130 dakika tanınacak.

Cevaplama süresi 10.15'te başlayıp 12.25'te tamamlanacak. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sistemde iki yıl geçerli puanlar belirlenecek. Heyecan tırmanıyor.