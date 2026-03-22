İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerini paylaştığı Doktor: Başka Hayatta, her bölümde farklı hasta hikayelerine yer vererek dikkat çeken bir anlatı yapısı sunuyor. DASS Yapım imzalı dizide bu hafta konuk oyuncu dönemi başlıyor ve ilk isim Atakan Çelik oldu.

Doktor Başka Hayatta Tarık karakteri kim?

Bu haftaki bölümde Tarık adlı bir hasta, eşi ve sevgilisi arasında kalan duygusal bir çatışmanın merkezinde yer alacak. Tarık'ın sağlık tablosunda sarılık, kaşıntı, kusma, halsizlik ve sağ omuza yansıyan mide ağrısı gibi belirtiler bulunuyor. Klinik veriler karaciğer kaynaklı bir soruna işaret ederken, hastalığın gerçek nedeni henüz belirsizliğini koruyor. Uzman doktor Toprak Sönmez (Bertan Asllani) vakayı üstlenecek ve doğru tanıya ulaşmak için kritik ipuçlarını değerlendirecek.

Atakan Çelik kimdir?

Atakan Çelik, 3 Şubat 1990'da İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. Boyu 183 cm olan oyuncu, üniversite yıllarında iktisat alanında eğitim aldı.

Mezuniyetinin ardından yaklaşık beş yıl boyunca sigorta sektöründe çalıştı. 2015 yılında BKM Mutfak ile tanışması, kariyerinin seyrini tamamen değiştirdi. Bu dönemden sonra oyunculuğa yönelen Çelik, hem sahne hem de ekran projelerinde aktif şekilde yer almaya başladı. Özellikle Çok Güzel Hareketler 2 programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çelik, komedi türündeki performanslarıyla tanınıyor.

Atakan Çelik'in yer aldığı dizi ve filmler

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019 – Film)

Çok Güzel Hareketler 2 (2019 – devam ediyor)

Ramo (2020)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (2021 – internet filmi)

Aşk Taktikleri 1 (2022 – internet filmi)

Aşk Taktikleri 2 (2023 – internet filmi)

Çok Güzel Hareketler Çocuk (2024)

Doktor: Başka Hayatta (2026 – konuk oyuncu)