Şanlıurfa KPSS iptal mi sorusunu araştıran yüz binlerce memur adayı, kurumdan gelecek açıklamaya kilitlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını ve salon tutanaklarını inceleyen ÖSYM Yönetim Kurulu, kent genelindeki sınavı iptal etmek yerine kural ihlali belirlenen 22 salondaki 392 aday için eş değer sınav yapılmasına hükmetti. Adım hakkaniyet sağladı.

Fırsat eşitliğini koruma gayesiyle harekete geçen idare, sınav güvenliğini zedeleyen uygulamaları affetmedi. Diğer salonlarda ter döken adayların puan hesaplamaları aynen korunurken, mağduriyet yaşayan kısıtlı grup için yeni bir sınav takvimi hazırlandı. Gözler tarihe çevrildi.

Şanlıurfa KPSS sınavı tamamen iptal mi edildi?

Şanlıurfa'da uygulanan KPSS Lisans oturumunun tamamı iptal edilmedi, yalnızca Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 22 salonda sınava giren 392 aday için eş değer sınav kararı alındı.

Geriye kalan binalarda ve sınıflarda ter döken adayların sınavları geçerliliğini koruyor. Kentteki diğer merkezlerde sınav kurallarına uygun biçimde tamamlanan oturumlar için herhangi bir tekrar kararı çıkmadı. İnceleme tamamlandı.

ÖSYM Şanlıurfa KPSS inceleme ve karar tablosu

Karar başlığı Resmi açıklama verisi Adayları ilgilendiren durum İncelenen sınav 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 6 Eylül oturumu Karar tarihi 15 Eylül 2026 ÖSYM Yönetim Kurulu onayı Etkilenen merkez Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü 150 salondan 22'si Yeniden girecek aday 392 aday Eş değer sınava tabi tutulacak İptal kapsamı Şanlıurfa geneli değil Yalnızca usulsüz 22 salon

Denetim raporlarına göre Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonundan 22'sinde görevlilerin mevzuat dışına çıktığı ve kuralları esnettiği görüldü. Kurum yetkilileri, hak kaybının önüne geçmek adına bu sınıflardaki süreci baştan başlatmayı seçti. Disiplin elden bırakılmadı.

KPSS eş değer sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 392 aday için uygulanacak eş değer sınavın kesin tarihi henüz açıklanmadı, sınav takvimi kurumun resmi internet adresi osym.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Adaylar, kendilerine tahsis edilecek yeni sınav merkezlerini ve giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Yeni sınavda alınacak puanlar, 6 Eylül oturumunun yerine geçerek genel başarı sıralamasına dahil edilecek. Hazırlıklar sürüyor.