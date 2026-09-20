Yemek sırasında beyin yalnızca alınan besini değerlendirmiyor. Tat, koku, doku ve midenin doluluk hissi de bu sürecin bir parçasını oluşturuyor. Ancak dikkat televizyona, telefona veya başka bir içeriğe yöneldiğinde bu sinyallerin fark edilmesi azalıyor. Böylece kişi yemeğe daha az odaklanıyor ve ne kadar tükettiğini takip etmekte zorlanıyor.

Araştırmalarda benzer sonuçlar çıktı

Farklı dönemlerde yapılan çalışmalarda, bilgisayar oyunu oynarken yemek yiyen kişilerin doluluk hissindeki değişimi daha az fark ettiği görüldü.

Televizyon izleyenlerle sosyal ortamda veya tek başına yemek yiyenlerin karşılaştırıldığı başka bir araştırmada da ekran karşısındaki grubun daha fazla besin tükettiği belirlendi.

Kadınlarla yapılan bir başka çalışmada ise televizyon karşısında atıştıranların, ekran olmadan yemek yiyenlere göre daha fazla tükettiği ve açlık-tokluk sinyallerine daha az dikkat ettiği kaydedildi.

Etkisi bir sonraki öğüne uzanıyor

American Journal of Clinical Nutrition'da 2013 yılında yayımlanan ve 24 araştırmayı inceleyen meta-analiz, dikkat dağınıklığının etkisinin yalnızca o öğünle sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Sonuçlara göre yemek sırasında başka bir işle ilgilenmek, sonraki öğünde tüketilen miktarı da artırıyor. Bunun nedenlerinden biri, kişinin ne yediğine ilişkin hafızasının daha zayıf oluşması olarak gösteriliyor.

Tabak bitiyor ama tokluk gözden kaçıyor

Dikkat ekrana yöneldiğinde yemek yeme davranışı daha otomatik hale geliyor. Kişi vücudundan gelen sinyaller yerine tabağın boşalması veya izlediği içeriğin sona ermesi gibi dış etkenlere göre hareket ediyor.

National Library of Medicine'da 2024 yılında yayımlanan, 137 kişinin katıldığı deneyde de televizyon izlerken uygulanan kısa bir farkındalık egzersizinin anlık farkındalığı artırdığı görüldü. Ancak tüketilen yiyecek miktarında anlamlı bir düşüş belirlenmedi.

Bu sonuç, ekran ve yeme davranışı arasındaki ilişkinin tek bir etkene bağlı olmadığını da gösteriyor. Konunun nasıl işlediğinin daha net ortaya konması için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.