Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulan yüzde 90'lık yerleştirme başarısının ardından, barınma hakkı elde eden üniversiteliler finansal yükümlülüklerini araştırmaya başladı. 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında toplanan taleplerin neticelenmesiyle birlikte, kuruma ait resmi kanallar üzerinden düzenli ödeme süreçlerine dair kurallar adaylara hatırlatıldı.

KYK YURT ÜCRETİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kurumun belirlediği periyotlarda aylık bedellerini geciktiren öğrencilerin vadesi geçmiş borçları affedilmemektedir. Zamanında yatırılmayan meblağlar, öğrencinin yurda ilk giriş aşamasında kendisinden tahsil edilen güvence bedelinden aynı gün içerisinde otomatik olarak kesilmektedir.

AYLIK YURT BORDROSU NEREDEN VE NASIL YATIRILIR?

Sistemdeki finansal işlemler bütünüyle Ziraat Bankası altyapısı kullanılarak yürütülmektedir. Borçlular şubeye gitmeden Ziraat internet bankacılığındaki eğitim ödemeleri sekmesinden, fiziksel ATM'lerdeki kartsız işlemler menüsünden ya da doğrudan kyk.gsb.gov.tr adresi üzerindeki e-ödeme modülünden paralarını transfer edebilmektedir. Tüm bu dijital kanallarda işlem sağlayabilmek için adayın T.C. kimlik numarasını tuşlaması zorunludur. Sistemin bir diğer kuralı ise altı aylık veya senelik gibi toptan ileri tarihli ödeme seçeneklerinin bulunmamasıdır.

YAZ DÖNEMİNDE VE İZİNLİ GÜNLERDE PARA YATIRILACAK MI?

Öğrencilerin en çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan biri tatil aylarındaki barınma faturasıdır. Mevzuat gereği, kişi fiilen tesiste konaklamasa bile yaz mevsimi boyunca yahut resmi izinli sayıldığı tarihlerde aylık meblağı eksiksiz biçimde ödemekle yükümlüdür.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Barınma hakkı kazanan adayın tesise resmi kaydı esnasında yatırması gereken başlangıç tutarına ilk kayıt ücreti denmektedir. Bu rakam sabit bir tarife olmayıp kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Tutarın içerisine, öğrencinin odaya girdiği gün baz alınarak hesaplanan günlük yatak bedeli ile olası zararlara karşı alınan güvence bedeli dahil edilmektedir. Öğrenciler T.C. kimlik numaralarıyla bankacılık ekranlarına eriştiklerinde, kendi durumlarına özel hesaplanmış net tutarı görebilirler.

2026-2027 YENİ DÖNEM KYK YURT FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Yeni akademik yıla ait güncel aylık tarifeler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Öğrencilere bir referans olması açısından geçtiğimiz yılın fiyatlandırması şöyledir: Birinci tip odalar 750 TL, ikinci ve üçüncü tip odalar 850 TL, dördüncü tip odalar 1.050 TL, beşinci tip odalar 1.150 TL ve altıncı tip lüks odalar ise 1.250 TL üzerinden fiyatlandırılmıştı. Güncel rakamlar kurumun resmi bildirimiyle birlikte kesinleşecektir.