Devlet koruması altında yetişmiş vatandaşların kamu kurumlarına kazandırılması amacıyla yürütülen 2026 Eylül dönemi yerleştirme süreci işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılan memuriyet ve kadro kontenjanları, hak sahibi kişilerin tercihine sunuldu.

DİYANET 2828 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Adayların tercihlerini iletebilmesi için belirlenen takvim 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen kayıt işlemleri, 24 Eylül 2026 Perşembe gecesi saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Bu sürenin dolmasının ardından dijital sistem tercih bildirimine ve güncellemelere tamamen kapatılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR VE GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Söz konusu alım genel bir kamu personeli sınavı ataması niteliği taşımayıp, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi çerçevesinde tanınan istihdam hakkından yararlanan bireylere yöneliktir. Haklarında bakım, yetiştirme veya korunma tedbiri uygulanmış olan hak sahipleri sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Unvanlara göre talep edilen öğrenim seviyesi ve özel nitelik kodları resmi kılavuzda sıralanmaktadır.

E-DEVLET TERCİH EKRANINA NASIL GİRİLİR?

Müracaatlar internet ortamında doğrudan turkiye.gov.tr portalı aracılığıyla kabul edilmektedir. İlgili hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ve kişisel e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılan pozisyonları listeleyip tercih sıralamalarını onaylayabilmektedir.

KADRO, BRANŞ VE İL DAĞILIMI NEREDEN İNCELENİR?

Diyanet bünyesinde görevlendirilecek personelin atanacağı iller, açılan branşlar ve kadro pozisyonları e-Devlet ekranındaki 2026 Eylül Dönemi Tercih Kılavuzu tablosunda yayımlanmaktadır. Başvuru yapacak vatandaşların tercih listesini sisteme kaydetmeden önce pozisyonların karşısında yer alan özel şartları ve illeri kontrol etmesi önem taşımaktadır.