Sosyal medyada sıkça araştırılan evlilik ve çocuk iddiaları, sanatçının katıldığı programlardaki samimi itiraflarıyla farklı bir boyut kazandı. Müzik kariyerindeki yükselişini sürdüren Doğan, ailesini magazin dünyasının ışıltılı karmaşasından titizlikle koruyor. Gözler özel hayatında.

Arama motorlarında en çok sorgulanan evlilik durumu, özellikle sanatçının kızlarına ithaf ettiği şarkıların ardından yeniden gündeme oturdu. Hayranları ünlü rapçinin geçmiş evlilik iddialarını ve aile bağlarını derinlemesine araştırıyor. Cevaplar gün yüzüne çıkıyor.

Murda evli mi, eski eşi var mı?

Murda adıyla tanınan Önder Doğan resmi olarak evli değil ve bugüne kadar hiç resmi nikah kıymadı. Konuk olduğu sohbet programında gelen evlilik sorularına açık yüreklilikle yanıt veren sanatçı, geleneksel bir evlilik yerine serbest birliktelik yaşadığını belirterek bu durumu modern hayat olarak nitelendiriyor. İmzalar hiç atılmadı.

Uzun yıllardır birlikte olduğu partnerinin ismini ve görüntüsünü kamusal alandan saklayan rapçi, kaleme aldığı şarkı sözlerinde bu hassasiyetini açıkça paylaşıyor. Kendi ifadesiyle hayat arkadaşını tamamen özel bir alan olarak gören Doğan, medyada dolaşan eski eş iddialarını da kesin bir dille çürütüyor. Mesafe korunuyor.

Rapçi Murda'nın aile yaşamı

Özel hayatına dair detayları titizlikle saklayan sanatçının merak edilen aile geçmişi şu şekilde sıralanıyor:

Konu başlığı Ayrıntılar Güncel durum Medeni hali Resmi nikahı bulunmuyor Birlikteliği devam ediyor Hayat arkadaşı İsmini gizli tutuyor Magazinden uzak yaşıyor Büyük kızı Ayla Doğa 2020 albümüne adını verdi Küçük kızı Dua Ayla Doğan 2021 yılında bebekken vefat etti

Sanatçı, 2020 yılında çıkardığı ilk solo Türkçe albümüne kızı Doğa'nın adını vererek evladına duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. Müziğindeki samimiyet buradan geliyor.

Murda'nın kaç çocuğu var, kızı neden vefat etti?

Önder Doğan iki kız çocuğu babası oldu fakat ikinci evladını doğumundan çok kısa bir süre sonra kaybetti. İlk kızı Doğa ile güçlü bir bağ kuran sanatçı, 20 Nisan 2021 tarihinde dünyaya gelen ikinci kızı Dua Ayla'nın acısıyla sarsıldı. Yürekleri dağlayan bir kayıp yaşandı.

Henüz 14 günlükken hayata gözlerini yuman küçük kızı için duygusal bir veda mesajı yayımlayan müzisyen, yavrusunu koruyucu melek olarak andı. Yaşadığı derin hüznü kalbine gömen başarılı rapçi, acısını şarkılarına yansıtarak kızı Doğa ile hayata tutunmayı sürdürüyor. Zaman yaraları sarıyor.