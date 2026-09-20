Cinayet masası dedektiflerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli Tamer Kahveci gözaltına alındı. Suçunu sorguda itiraf eden zanlı, araç içinde boğarak canına kıydığı kadını ormanlık bölgede toprağa verdiğini anlattı. Katil cezaevine gönderildi.

Türkiye gündemini sarsan vahşi cinayet, çalınan altınların zanlının ikametinde ele geçirilmesiyle tüm çıplaklığıyla aydınlandı. Yapılan adli incelemenin ardından talihsiz kadının naaşı ailesine teslim edilerek dualar eşliğinde defnedildi. Acı feryatlar yükseldi.

Ayşegül Yaşar kimdir, ne zaman ve nerede kayboldu?

Ayşegül Yaşar, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan ve 26 Ağustos 2026 sabahı spor amacıyla evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki iki çocuk annesi ev kadını olarak biliniyor.

Çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye tarayan polis ekipleri, kadının son olarak bir otomobile bindiğini belirledi. Günlerce süren arama çalışmalarına rağmen iz bulunamayınca dosya cinayet büro amirliğine devredildi. Çember giderek daraldı.

Ayşegül Yaşar cinayeti ve soruşturma tablosu

Soruşturma maddesi Resmi bilgiler Son durum Maktulün kimliği Ayşegül Yaşar (54) Hayatını kaybetti Kaybolduğu tarih 26 Ağustos 2026 24 gün sonra bulundu Olayın gerçekleştiği yer Düziçi ilçe çıkışı Araç içinde işlendi Naaşın bulunduğu nokta Kahramanmaraş Andırın Ormana gömüldü Zanlının adı Tamer Kahveci (34) Suçunu itiraf etti

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ayşegül Yaşar'ın cenazesi, Andırın ilçesindeki Beşbucak Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Eşi Adem Yaşar ile akrabaları taziyeleri kabul ederken mahalle sakinleri derin bir hüzün yaşadı. Gözyaşları sel oldu.

Katil zanlısı Tamer Kahveci cinayeti nasıl itiraf etti?

Kahramanmaraş Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanan Tamer Kahveci, ilk sorgusunda suçlamaları reddetse de çelişkili beyanlarının ardından kan donduran gerçeği açıkladı. Zanlı, borçları yüzünden tartıştığı kadını boğduğunu ve ardından ellerini bağlayarak ormana gömdüğünü tek tek anlattı. Korkunç gerçek açığa çıktı.

Polis ekiplerinin zanlının evinde yaptığı adli aramada, talihsiz kadına ait yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki ziynet eşyaları ele geçirildi. Savcılık talimatıyla genişletilen operasyonda zanlının anne ve babası da gözaltı sürecine alındı. Adli süreç sürüyor.