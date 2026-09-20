Devlet korumasında yetişen gençlerin kamu kadrolarında istihdamına yönelik 2026 yılı Eylül dönemi tercih süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek personelin tespiti amacıyla hazırlanan tercih modülü, e-Devlet kapısı üzerinden hak sahiplerinin erişimine açıldı.

MEB 2828 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Adaylar sisteme 14 Eylül 2026 itibarıyla giriş yaparak tercihlerini kaydetmeye başladı. İlan edilen takvim doğrultusunda başvurular, 24 Eylül 2026 Perşembe gecesi saat 23.59'da noktalanacak. Belirtilen son dakikanın ardından dijital ekran yeni veri girişine ve güncellemelere tamamen kapatılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR VE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Bu istihdam imkânı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi hükümlerinden faydalanma hakkı bulunan vatandaşları kapsamaktadır. Geçmiş dönemde haklarında bakım veya korunma tedbiri uygulanmış olan hak sahipleri sisteme müracaat edebilmektedir. Görev tanımları, aranan özel nitelikler ve tahsis edilen branş kuralları ise e-Devlet üzerindeki tercih kılavuzunda ayrıntılı biçimde paylaşılmaktadır.

KPSS ŞARTI VAR MI VE KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altındaki okul ile kurumlara yerleştirilecek personelde herhangi bir merkezi sınav (KPSS) puan barajı aranmamaktadır. Tercih bildirimini eksiksiz tamamlayan adayların yerleştirilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde noter huzurunda kura çekilerek neticelendirilecektir.

KADRO, BRANŞ DAĞILIMI VE ALIM YAPILACAK İLLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Şehirler bazında oluşturulan memur ile işçi kontenjanları, branş listeleri ve alım yapılacak kurumların listesi doğrudan turkiye.gov.tr portalında yayımlanan rehber üzerinden incelenebilmektedir. Hak sahibi adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme oturum açıp öğrenim düzeylerine uygun pozisyonları listeleyerek işlemlerini onaylayabilmektedir.