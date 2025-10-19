Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller, gecenin yıldızı Leroy Sane’den geldi.

Maça hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasında Icardi’nin aşırtma vuruşu direkten dönerken, Galatasaray pozisyon üstünlüğünü elinde tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 45+3. dakikada buldu. İlkay Gündoğan’ın pasında ceza sahasına giren Sane, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Başakşehir Shomurodov ile ağları havalandırsa da, VAR incelemesi sonrası pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.

Başakşehir eşitliği yakaladı, Galatasaray cevap verdi

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Shomurodov’un golüyle skoru 1-1’e getirdi. Ancak Galatasaray, sadece iki dakika sonra yeniden üstünlüğü sağladı. 61. dakikada Sane, kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-1’e taşıdı.

Kalan dakikalarda Başakşehir’in beraberlik çabaları sonuç vermedi. Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in kaçırdığı fırsatlar da skorun değişmesini engelledi.

Galatasaray zirvede

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 25’e yükselterek Süper Lig’de liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 6 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Galatasaray, bir sonraki hafta sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Başakşehir ise Rizespor deplasmanına gidecek.