Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar maça galibiyet hedefiyle çıktı fakat son dakikalarda yaşanan gelişmeler skorun lehlerine olmamasına neden oldu. Özellikle ikinci yarıda yaşanan goller ve pozisyonlar mücadelenin temposunu yukarıya çekti.

Maç boyunca Beşiktaş'ın topa sahip olma oranı ve pozisyon zenginliği dikkat çekti. Gençlerbirliği ise ikinci yarıda hızlı ataklarla oyunu dengelemeye çalıştı. Karşılaşmanın son bölümüne girildiğinde Beşiktaş savunmasında yapılan hatalar rakibin gollerini getirdi. Bu mücadele, her iki takımın ligdeki sıralamasını ve puan durumunu da doğrudan etkiledi.

Maçın özeti ve goller

Beşiktaş'ın tek golünü 47. dakikada Cengiz Ünder attı. Rafa Silva'nın ara pasını değerlendiren Ünder'in yerden şutunda top ağlara gitti. Gençlerbirliği'nin golleri ise maçın son anlarında geldi. 79. dakikada Pereira'nın ortasında Jurasek'in göğsüne çarpan top ağlarla buluştu ve skor eşitlendi. Kısa bir süre sonra, 81. dakikada penaltı noktasında boşta kalan topu Tongya ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği öne geçti.

İstatistikler ve teknik detaylar

Beşiktaş mücadeleyi 13 puanla tamamladı ve ligde 6. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 8 puana ulaşıp 13. sıraya yükseldi. Karşılaşmada Beşiktaş özellikle ilk yarıda etkili ataklar geliştirdi fakat sonuç bulmakta zorlandı. Kaleci Erhan Erentürk kritik kurtarışlarıyla Gençlerbirliği'nin galibiyetinde önemli rol oynadı. Son dakikalarda Beşiktaş'ta Jota Silva'nın şutunu Erhan Erentürk uzanarak çıkardı.

Takımların gelecek haftaki maçları

Beşiktaş önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanında mücadele edecek. Gençlerbirliği ise Tümosan Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Takımlar, Süper Lig'in bu kritik haftasında alacakları sonuçlarla sıralamalarını değiştirme peşinde olacak.

Maçtan öne çıkan anlar

Karşılaşmanın 39. dakikasında Cengiz Ünder’in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk kritik bir kurtarış gerçekleştirdi.

Maçın uzatma anlarında, 90+6. dakikada Jurasek’in ceza sahasına yaptığı ortaya Jota Silva'nın şutunu yine Erhan Erentürk çıkardı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarının ve teknik heyetin mücadeleye dair değerlendirmeleri merak konusu oldu. Gençlerbirliği ise puanını artırarak moral kazandı ve ligin ilerleyen haftaları için motivasyon sağladı.