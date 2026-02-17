Sarı-kırmızılı taraftarların en çok sorduğu soru "Sané neden yok?" oldu. Alman yıldızın yanı sıra Icardi, Boey ve İlkay'ın da yedek kulübesinde başlaması, teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel tercihiyle doğrudan bağlantılı. İşte Galatasaray-Juventus maçındaki eksiklerin ve yedeklerin detayları.

Leroy Sane neden ilk 11'de yok?

Leroy Sané, Manchester City maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 20 gün sahalardan uzak kaldı. Alman kanat oyuncusu son üç gündür takımla antrenmanlara katılsa da tam ritme henüz ulaşamadı. Teknik heyet, Şampiyonlar Ligi temposunda sakatlık riskini en aza indirmek adına Sané'yi yedek kulübesinde başlatma kararı aldı. Okan Buruk'un planına göre Sané, maçın ilerleyen dakikalarında rakip savunmanın yorulduğu anlarda sahaya sürülerek fark yaratması beklenen bir koz olarak tutuluyor.

Mauro Icardi neden yedek başladı?

Eyüpspor maçında hat-trick yaparak muhteşem bir performans sergileyen Icardi, Juventus karşısında yedek kulübesine oturdu. Arjantinli golcü, geçen sezon yaşadığı ağır ön çapraz bağ sakatlığının ardından uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçti. Teknik ekip, Icardi'nin yükünü kontrollü şekilde yönetmeyi tercih ediyor. Özellikle Juventus gibi savunma disiplini yüksek bir rakibe karşı, ikinci yarıda oyunun temposunun düşmesiyle birlikte Icardi'nin ceza sahası etkinliğinin daha belirleyici olacağı düşünülüyor.

Sacha Boey ve Wilfried Singo neden oynamıyor?

Sacha Boey ve Wilfried Singo da ilk 11'de yer almayan isimler arasında. Her iki oyuncunun da sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor. Okan Buruk, Juventus'un kanat oyununa karşı farklı bir savunma kurgusu tercih etti. Boey'nin hızı ve hücum katkısı, maçın ilerleyen bölümünde rakip savunmayı yıpratmak için kullanılacak bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Singo da benzer şekilde savunma hattındaki alternatif planın bir parçası olarak yedekte tutuluyor.

İlkay Gündoğan neden kadroda yok?

İlkay Gündoğan da Juventus mücadelesine yedek kulübesinden başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, pas kalitesi ve oyun kontrolüyle öne çıkan bir isim olmasına rağmen bu maçta tercih edilmedi. Teknik heyetin kararı, orta sahada daha dinamik ve fizik gücü yüksek bir başlangıç kadrosu oluşturma stratejisiyle ilişkili. Torreira ve Sara ikilisinin merkez orta sahada görev almasıyla birlikte İlkay'ın maç içinde oyuna dahil edilmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın kesin eksikleri kimler?

Yedek başlayan isimlerin dışında Galatasaray'da kesin olarak forma giyemeyecek oyuncular da bulunuyor. Sarı kart cezalısı Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında sahaya çıkamayacak. Bunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede oynama hakkına sahip değil.

Okan Buruk'un planı ne?

Teknik direktör Okan Buruk, Juventus maçı için güçlü bir yedek kulübesi oluşturarak ikinci yarıda oyunun seyrini değiştirecek hamleler planladı. Sané, Icardi, Boey, Singo ve İlkay gibi yıldız isimlerin tamamı maç kadrosunda yer alıyor ve herhangi bir sakatlık ya da kadro dışı kararı söz konusu değil. Buruk'un stratejisi, Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey organizasyonlarda sıkça uygulanan bir yöntem: İlk yarıda sağlam bir savunma temeli kurup, ikinci yarıda taze ve etkili oyuncularla rakibi baskı altına almak.