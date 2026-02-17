The Ring dergisinin deneyimli muhabiri Mike Coppinger'ın haberine göre, Tyson ve Mayweather arasındaki gösteri maçı 25 Nisan 2026 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Bu mekan seçimi, 1974 yılında aynı topraklarda gerçekleşen efsanevi Muhammad Ali - George Foreman maçına açık bir selam niteliği taşıyor.

Mike Tyson - Floyd Mayweather maçı ne zaman?

İki boks efsanesi arasındaki dev karşılaşma 25 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. Maç ilk olarak Eylül 2025'te duyurulmuş, ardından bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Mayweather'ın farklı dövüş seçeneklerini değerlendirmesinin ardından organizasyon yeniden hız kazandı ve nisan ayı tarihi kesinleşti.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın küresel yayın hakları CSI Sports ve Fight Sports platformlarında bulunuyor. Maçın dünya genelinde dijital yayın platformları üzerinden izleyiciye ulaşması bekleniyor. Türkiye'deki yayıncı kuruluş henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak büyük olasılıkla bir dijital platform üzerinden Türk izleyiciyle buluşacak.

Maç nerede yapılacak?

Gösteri maçı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da düzenlenecek. Bu mekan seçimi tesadüf değil. 1974 yılında aynı topraklarda (o dönemki adıyla Zaire) Muhammad Ali, George Foreman'ı nakavt ederek ağır sıklet kemerini geri kazanmıştı. Boks tarihine "Rumble in the Jungle" (Ormanda Gürültü) olarak geçen bu efsanevi maçın yapıldığı yerde iki yeni efsanenin karşılaşması, organizasyona tarihi bir boyut katıyor.

Maçın kuralları nasıl olacak?

Karşılaşma profesyonel bir maç değil, gösteri niteliğinde olacak. Bu nedenle sonuç, Mayweather'ın kusursuz 50-0'lık profesyonel rekorunu etkilemeyecek. Maçın sekiz raunt, her raunt iki dakika olarak planlandığı belirtiliyor. İki boksör arasındaki yaklaşık 35 kiloluk ağırlık farkı nedeniyle 14 ons veya 16 ons eldiven kullanılması bekleniyor.

Mike Tyson kimdir?

Mike Tyson, 1966 New York doğumlu efsanevi Amerikalı boksör. Profesyonel kariyerinde 50 galibiyet (44'ü nakavtla) ve 7 mağlubiyet bulunan Tyson, tarihin en genç ağır sıklet dünya şampiyonu unvanını taşıyor. "Iron Mike" lakabıyla tanınan boksör, 2024 yılında Jake Paul ile Netflix'te yayınlanan profesyonel maçta ringe dönmüş ancak oybirliğiyle yenilmişti. Kongo'daki maç sırasında 59 yaşında olacak.

Floyd Mayweather Jr. kimdir?

Floyd Mayweather Jr., 1977 Michigan doğumlu Amerikalı boksör. Profesyonel kariyerini 50-0 gibi kusursuz bir rekorla tamamlayan Mayweather, boks tarihinin en iyi pound-for-pound dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor. "Money" lakaplı boksör, 2017'deki Conor McGregor maçının ardından profesyonel kariyerine son vermiş, ancak gösteri maçlarıyla ringe çıkmaya devam ediyor. En son Ağustos 2024'te John Gotti III ile karşılaşan Mayweather, Kongo'daki maç sırasında 49 yaşında olacak.