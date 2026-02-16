Son Mühür - Beşiktaş’ın Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir karşısında son dakikalarda bulduğu golle kazandığı maçın ardından Nihat Kahveci, mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların oyununa ilişkin görüşlerini paylaşan Kahveci, Beşiktaş maçlarının her zaman tempolu ve keyifli geçtiğini belirterek son bölümde atılan goller ve direkten dönen pozisyonların taraftarlara heyecan yaşattığını söyledi. Deneyimli yorumcu ayrıca, sahada ilk kez beş yeni transferle farklı bir Beşiktaş performansı izlendiğini ifade etti.

Kaleci Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan Kahveci, takımın yalnızca üç puan kazanmadığını, önemli bir mücadele ortaya koyduğunu dile getirdi. Ersin’e yönelik olumsuz algının abartıldığını belirten Kahveci, kalecinin kritik kurtarışlar yaptığını ve savunmadaki hatalar nedeniyle oluşan pozisyonların tek başına ona bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

''Ersin ve Mustafa gitmeli...''

Nihat Kahveci, galibiyette öne çıkan iki isme dikkat çekerek Ersin Destanoğlu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu hakkında yaptığı yorumlarla gündem oldu. Kahveci, daha önce eleştirilen bu iki oyuncunun maça damga vurduğunu belirtmesine rağmen, "İki tane ıslıklanan, 'bu takımda olmaz' denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa… İkisi de gitsin bana göre. Mustafa gitmeli bence" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Deneyimli yorumcu ayrıca yeni transfer Oh Hyeon-gyu’ya da değinerek, oyuncunun sahadaki mücadele gücüne vurgu yaptı ve tek başına zorlu pozisyonlardan sonuç çıkarabilen bir profil çizdiğini ifade etti.

Orkun'a övgü dolu sözler

Nihat Kahveci, Orkun Kökçü’nün performansına da övgüde bulunarak her maçta takımın liderliğini üstlendiğini söyledi. Zorlu hava koşulları ya da maçın temposu ne olursa olsun sahadaki yönlendirici rolünü sürdürdüğünü belirten Kahveci, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını koşarak Ersin Destanoğlu’na vermesini de takdir ettiğini ifade etti ve oyuncunun kalite olarak ligin üzerinde bir seviyede olduğunu dile getirdi.