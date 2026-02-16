Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u ağırlarken Avrupa kupalarındaki 337. mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Avrupa karnesi

1956-1957 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde 37 farklı ülkeden 113 rakiple karşılaşan Galatasaray, geride kalan 336 mücadelede önemli bir tecrübe kazandı.

Bu periyotta Galatasaray, Avrupa kupalarında şu performansı sergiledi:

119 galibiyet

90 beraberlik

127 mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında rakip ağları 460 kez sarsarken kalesinde ise 509 gole engel olamadı.

Devler Liginde 18. sezonuna çıktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonla birlikte 18. kez boy gösterirken, sarı-kırmızılılar daha önce şu başarıları elde etti:

10 kez eleme geçerek

7 kez ise doğrudan katılım hakkı elde etti.

Galatasaray, Devler Ligi sahnesinde yer almaya devam ederken bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatına doğrudan katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda mücadele eden sarı-kırmızılılar, yeniden iddialı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

Cimbom 166. maçını oynayacak

Galatasaray, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda 166. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 35, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında ise 130 karşılaşmada mücadele etti. Bu süreçte toplam 44 galibiyet ve 40 beraberlik elde eden Galatasaray, 81 kez sahadan mağlup ayrılırken rakip fileleri 173 kez havalandırdı, kalesinde ise 274 gol gördü. Öte yandan Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, ön eleme performansıyla da dikkat çeken bir grafik ortaya koydu.

18 maçın 12'sinde yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, son 18 Avrupa maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederken bu karşılaşmaların 12’sinde yenilgi yaşamadı. Ortaya çıkan bu istatistik, özellikle iç sahada oynanacak Juventus mücadelesi öncesinde teknik ekip ve taraftarlar açısından önemli bir moral kaynağı olarak görülüyor.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasındaki son istatistikleri ise dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 26 karşılaşmada sadece 5 galibiyet elde ederken 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. Bu tablo, Juventus karşılaşmasının hem sportif açıdan hem de psikolojik anlamda önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.