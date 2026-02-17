Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, inişli çıkışlı bir grafik çizdiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi amaçlıyor. Her maçta zorluk derecesi artan mücadelelerde sarı-kırmızılı ekip bu kez İtalya temsilcisi Juventus’u ağırlayacak. Galatasaray - Juventus karşılaşmasının yayıncı kuruluşu ve başlama saati ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

İstatistikler ne diyor?

Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, lig aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puanla 13’üncü sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip özellikle son haftalarda dalgalı bir performans sergiledi. Temsilcimiz Galatasaray ise iç sahada oynadığı karşılaşmalarda etkili bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20’nci sırada tamamlarken, sezona ağır bir yenilgiyle başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda puanlar toplamayı başardı.

Galatasaray-Juventus maçı detayları

Karşılaşmanın başlama saati yaklaşırken, mücadelenin yayınlanacağı kanal da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Buna göre Galatasaray - Juventus karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen mücadele Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan, Openda