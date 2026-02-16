Trendyol Süper Lig’de heyecan dozunun zirveye çıkacağı kritik haftaların takvimi nihayet netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunun büyük bir merakla beklediği 24. ve 25. hafta müsabaka programlarını resmen ilan etti. Yapılan duyuruda, milyonlarca futbolseverin ajandasına not edeceği Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbinin 7 Mart Cumartesi günü oynanacağı bilgisi ön plana çıktı. TFF, bu planlamayı yaparken Ziraat Türkiye Kupası’ndaki eşleşmeleri ve Avrupa sahnelerinde Türkiye’yi temsil eden kulüplerin muhtemel tur tarihlerini titizlikle analiz ederek takvimi şekillendirdi.

Ramazan Ayı'na uygun düzenleme

Federasyonun açıkladığı programda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, müsabaka saatlerinin Ramazan ayına özel olarak revize edilmesi oldu. Taraftarların iftar vakitlerini ve ibadet programlarını göz önünde bulunduran TFF; karşılaşma başlangıç düdüklerini 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak sabitledi. Bu stratejik dokunuşla birlikte, hem stadyumdaki taraftarların hem de ekran başındaki izleyicilerin konforu öncelendi. Ayrıca, puan tablosunu doğrudan etkileyen ve birbirini yakından ilgilendiren kritik mücadelelerin, rekabetin şeffaflığını korumak adına eş zamanlı olarak oynatılması kararlaştırıldı.

24. haftanın perdesi Cuma günü aralanıyor

Süper Lig’in 24. hafta maratonu, 27 Şubat Cuma günü saat 20.00’de oynanacak olan Rams Başakşehir - Konyaspor ve Trabzonspor - Fatih Karagümrük mücadeleleriyle start alacak. 28 Şubat Cumartesi günü ise futbol şöleni 13.30’da Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçıyla devam ederken, saat 16.00’da Kocaelispor kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Cumartesi akşamının kapanış seansında ise saat 20.00’de Göztepe - Eyüpspor ve Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçları nefesleri kesecek. Haftanın kapanış gününde, yani 1 Mart Pazar günü, saat 16.00’da Gençlerbirliği - Kayserispor karşılaşması oynanacak; günün son bölümünde ise saat 20.00’de Samsunspor - Gaziantep FK ve Antalyaspor - Fenerbahçe randevuları haftaya noktayı koyacak.

Derbi heyecanıyla dolu 25. hafta programı

Ligin kaderini belirleyecek 25. hafta, 7 Mart Cumartesi günü futbol dünyasını kilit altına alacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle sarsılacak. Saat 20.00’de başlayacak dev randevu öncesinde, günün açılışını saat 16.00’da Rams Başakşehir - Göztepe maçı yapacak. 8 Mart Pazar günü ise futbolseverleri yoğun bir mesai bekliyor; 13.30’da Gaziantep FK - Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçları oynanırken, saat 16.00’da Konyaspor - Kasımpaşa, saat 20.00’de ise Fenerbahçe - Samsunspor sahne alacak. Haftanın son perdesi ise 9 Mart Pazartesi günü kapanacak. Saat 16.00’da Eyüpspor - Kocaelispor mücadelesiyle başlayacak olan gün, saat 20.00’deki Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği ve Kayserispor - Trabzonspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.