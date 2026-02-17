Son Mühür- Galatasaray, Avrupa arenasındaki dev randevuda İtalyan devi Juventus'u İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun bu kritik ilk ayağında sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Devler Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen temsilcimiz, Avrupa'nın en formda ekiplerinden biriyle kozlarını paylaşarak tur kapısını aralamayı hedefliyor.

RAMS Park'ta devler ligi heyecanı başlıyor

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 17 Şubat Salı günü tarihe geçecek bir karşılaşmada Juventus ekibini konuk edecek. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bu büyük mücadele, saat 20.45 itibarıyla RAMS Park'ın atmosferinde start alacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve heyecanı, şifresiz yayınla TRT 1 ekranlarından futbolseverlere ulaştırılacak. Sahadaki adaleti sağlamak adına Hollanda Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Danny Makkelie düdük çalarken, kritik anlarda devreye girecek olan VAR koltuğunda ise Bastian Dankert görev yapacak.

Galatasaray'ın galibiyet kadrosu şekillendi

Zorlu mücadele öncesinde teknik heyetin belirlediği strateji doğrultusunda Galatasaray'ın ilk 11'i netleşti. Kalede Uğurcan'a emanet edilen eldivenlerin önünde, savunma hattını Sanchez ve Abdülkerim ikilisi kurarken onlara beklerde Sallai ve Jakobs eşlik edecek. Orta alanın dinamizmini Torreira ve Sara sağlarken, hücum hattını destekleyecek olan Yunus, Barış Alper ve Noa Lang üçlüsü taraftarı heyecanlandırıyor. İleri uçta ise dünya yıldızı Osimhen, sarı-kırmızılıların en büyük gol umudu olarak sahada yer alacak.

Juventus’un İstanbul planı ve sahadaki dizilişi

Konuk ekip Juventus, İstanbul deplasmanından istediği sonucu almak adına oldukça güçlü bir kadroyla sahaya çıkıyor. İtalyan ekibinin kalesini Di Gregorio korurken; Bremer, Kelly, Cambiaso ve Kalulu'dan oluşan savunma bloğu Galatasaray hücumlarını durdurmaya çalışacak. Orta sahada Locatelli, Koopmeiners ve Thuram gibi dirençli isimlerin yanısıra hücum opsiyonlarında Conceiçao ve McKennie görev alacak. Juventus'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan milli yıldızımız Kenan da bu dev maçta İtalyan ekibinin ilk 11'indeki yerini aldı.