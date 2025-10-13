Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi, kadın seçmenlerin siyasi eğilimlerine ilişkin dikkat çeken bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 9-11 Ekim tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen çalışmada, 2 bin 160 kadın seçmene “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kadın seçmenlerde CHP ilk sırada

Araştırma sonuçlarına göre kadın seçmenlerin yüzde 36,2’si tercihini Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yana kullanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 27,5’i ise Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) oy vereceğini ifade etti. Böylece CHP, kadın seçmen desteğinde AK Parti’nin önüne geçti.

MHP, DEM ve İYİ Parti arasında yakın oranlar

Ankete göre kadın seçmenlerin yüzde 6,3’ü Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP), yüzde 5,9’u ise DEM Parti’ye oy vereceğini bildirdi. İYİ Parti’ye destek oranı yüzde 5,7 olarak ölçülürken, Zafer Partisi’ne oy vereceğini ifade eden kadınların oranı yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer partilerde düşük oranlar dikkat çekti

Yerli ve Milli Parti’ye oy vereceğini söyleyen kadınların oranı yüzde 3,2 olurken, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Saadet Partisi yüzde 2,5, Büyük Birlik Partisi ise yüzde 2,1 oranında destek aldı. Diğer partilere oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Araştırma sonuçları

Kadın seçmenlerin parti tercihleri şöyle sıralandı:

CHP: %36,2

AK Parti: %27,5

MHP: %6,3

DEM Parti: %5,9

İYİ Parti: %5,7

Zafer Partisi: %5,4

Yerli ve Milli Parti: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Saadet Partisi: %2,5

Büyük Birlik Partisi: %2,1

Diğer partiler: %2,3

CHP, kadın seçmen desteğinde öne geçti

Araştırma sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin eğilimi son dönemde siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret ediyor. CHP, kadın seçmenlerde birinci parti konumuna gelirken, AK Parti ikinci sırada yer aldı.