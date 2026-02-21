Karşıyaka’da Küresel Iş Birliği. Hedef Tam Dirençli Kent

Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, bilimsel temelli çalışmalarını sürdürerek afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli kent hedefi doğrultusunda yeni bir adım attı. Yerel ortağı olduğu ve Horizon Europe programı tarafından desteklenen RESILIAGE Projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Belçika, Yunanistan, Norveç, Portekiz ve Türkiye’den beş pilot bölgenin yer aldığı proje ağında Karşıyaka, yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiği merkezlerden biri olarak öne çıktı. İki gün süren programda, yerel yönetimlerin risk farkındalığını artırmaya ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik dijital araçlar ve interaktif yöntemler ele alındı.

Stratejik planlama ve dijital araçlar masada

Çalıştayın ilk gününde katılımcılar, RESI-PATH adlı masa başı oyun etkinliğiyle afet senaryoları üzerinden stratejik planlama deneyimi yaşadı. Toplumsal dirençte kültürel mirasın rolü değerlendirildi.

İkinci gün ise vatandaşlara yönelik risk farkındalığı eğitim modülleri paylaşıldı. Afet yönetiminde veri görselleştirme imkanı sunan MULTI-ATLAS dijital aracı tanıtıldı. Proje koordinatörü Rosa Tamborrino ve uluslararası ortakların katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında Karşıyaka’nın güçlü yönleri ve gelişim alanları raporlandı.

“Bilimin rehberliğinde ilerliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetlere karşı yalnızca hazırlıklı değil, tam dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Ünsal, modern teknolojiler ile katılımcı yönetim anlayışını bir araya getirerek güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çeken Ünsal, gelecek nesillere daha güvenli ve dayanıklı bir şehir bırakma hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin sürdürüleceğini kaydetti.