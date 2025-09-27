İzmir’in sanayi ve çevreci ulaşım vizyonunu bir araya getiren Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Projesi (SETTAP), Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT’un ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesi ile kent merkezi arasındaki ulaşım tamamen elektrikli otobüslerle sağlanacak.

ALOSBİ İdari Binası önünde düzenlenen açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, sanayi temsilcileri ve çok sayıda çalışan katıldı.

TEZCAN: “SADECE ULAŞIM DEĞİL, YAŞAM KALİTESİNE YATIRIM”

Törende konuşan Haluk Tezcan, projenin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmadığını, aynı zamanda çevresel ve ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını vurguladı. 935 numaralı yeni hatla binlerce çalışanın daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde işe ulaşabileceğini belirten Tezcan, "Trafik yükünü azaltacak, maliyetleri düşürecek bu sistem çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıracak. Bu proje bizim için büyük bir adım" dedi.

TUGAY: “İZMİR’İN RÜZGÂRI BU OTOBÜSLERİ TAŞIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise projenin kentte karbon nötr ulaşım hedefinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Tugay, “Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi ile şehir merkezi arasındaki tüm ulaşımın elektrikli araçlarla sağlandığı ilk projeyi hayata geçirdik. Üstelik bu otobüslerin enerjisi, rüzgâr türbinlerinden sağlanıyor. Tamamen yenilenebilir enerji ile çalışan bir sistem kurduk” diye konuştu.

Kadın istihdamına da dikkat çeken Tugay, şoför kadrosundaki kadın oranını yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselttiklerini ve yeni hatlarda da kadın şoförlerin görev alacağını ifade etti.

Yenilenebilir enerji ile tam bağımsız ulaşım

Projenin önemli ayaklarından biri olan hızlı şarj altyapısı ise ALOSBİ sınırları içinde yer alan rüzgâr ve güneş enerji santrallerinden besleniyor. Böylece sistem yalnızca sıfır emisyonlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen fosil yakıtlardan bağımsız bir ulaşım modeli sunuyor.

Yeni hat ile Aliağa merkezinden ALOSBİ’ye ekonomik, çevreci ve modern bir ulaşım imkânı sağlanırken, kentteki sürdürülebilir ulaşım kültürünün güçlenmesi hedefleniyor.