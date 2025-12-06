3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka, sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın saat 19.00’da Eskişehir Fethi Heper Stadyumu’nda Eskişehirspor’a konuk olacak. Türk futbolunun köklü iki kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele, alt liglerin en dikkat çeken randevularından biri olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Türkiye’de profesyonel liglerde henüz yenilgi yüzü görmeyen yalnızca üç takımdan biri olan Karşıyaka, istikrarlı performansını bu zorlu deplasmanda da sürdürmek istiyor.

Deplasman tribünü kısa sürede doldu

Karşılaşmaya Karşıyaka taraftarının ilgisi yoğun oldu. Konuk ekip seyircileri için ayrılan deplasman biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Bu durum, iki kulüp arasındaki rekabetin ve maçın taşıdığı önemin bir kez daha altını çizdi. İki takım, 2022-2023 sezonunda yine 3’üncü Lig’de karşı karşıya gelmişti.

Zirve yarışındaki iki güçlü ekip

Ligde geride kalan 11 haftada 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Karşıyaka, topladığı 27 puanla, haftaya lider giren Kütahyaspor’un yalnızca 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Üst üste aldığı sonuçlarla form grafiğini yükselten Eskişehirspor ise son 4 maçını kazanarak 23 puanla üçüncü sıraya kadar tırmandı.

Bu tablo, karşılaşmanın doğrudan zirve yarışını etkileyecek nitelikte olduğunu ortaya koyuyor.

PFDK kararları sonrası ilk büyük sınav

PFDK tarafından futbolda bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka’da 8 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verilmiş, amatör lisanslı oyuncularla kadrosunu güçlendiren Eskişehirspor’da ise 2 profesyonel futbolcuya ceza çıkmıştı. Karşıyaka, geçen hafta altyapıdan ilk kez forma giyen genç isimlerle sahaya çıkarak Denizli İdmanyurdu’nu 2-0 mağlup etmiş ve zirve takibini sürdürmüştü.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, Eskişehir deplasmanından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.