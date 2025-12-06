Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı 8 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıda dikkat çeken gündem maddelerinin başında Çeşme, Karabağlar, Urla ve Dikili belediyelerinin ek ödenek talepleri bulundu.

ÇEŞME’YE 49 MİLYON TL EK ÖDENEK

Çeşme Belediyesi, 2025 mali yılı içinde bazı harcama kalemlerinde yetersiz kalan ödenekleri gerekçe göstererek 49 milyon TL ek ödenek talep etti. Önerge, ilgili komisyonlardan oybirliğiyle geçerek meclis gündemine alındı.

KARABAĞLAR’DAN 170 MİLYON TL’LİK TALEP

Karabağlar Belediyesi, bütçe yetersizliği nedeniyle 170 milyon TL’lik ödenek aktarımı yapılmasını talep etti. Önerge, komisyonlarda oybirliğiyle kabul edilerek meclise taşındı.

URLA BELEDİYESİ’NDEN 100 MİLYON TL EK ÖDENEK VE BÜTÇE AKTARIMI

Urla Belediyesi, 2025 Mali Yılı kapsamında 100 milyon TL ek ödenek talebinde bulundu. Ayrıca, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne 1 milyon 922 bin TL aktarılması önergesi de komisyonlardan onay aldı.

DİKİLİ BELEDİYESİ 112 MİLYON TL TALEP ETTİ

Dikili Belediyesi’nin talebi de 112 milyon 200 TL ek ödenek olarak belirlendi ve komisyonlardan oybirliğiyle geçti.

TOPLAM EK ÖDENEK 432 MİLYON TL

Çeşme, Karabağlar, Urla ve Dikili ilçelerinin ek ödenek talepleri toplamda 432 milyon TL’yi buluyor. Bu önergeler, 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak meclis oturumunda görüşülerek karara bağlanacak.