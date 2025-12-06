Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, ilçe sakinlerinin taleplerini doğrudan dinlemek ve yerinde çözüm üretmek amacıyla başlattığı Komşu Buluşmaları’nın altıncı etkinliği, Hatay Semt Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yağışlı havaya rağmen bölge halkının büyük ilgi gösterdiği bu önemli organizasyonda, belediyenin tüm birimleri vatandaşların sorunlarına anında ve hızlı çözümler sağlamak üzere hazır bulundu. Bu buluşmalar, Konak Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışının temelini oluşturuyor.

Dokuz mahalle tek ses oldu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin çeşitli noktalarında yaşayan vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı hedeflediği Komşu Buluşmaları serisinin altıncısını Hatay Semt Merkezi’nde düzenledi. Etkinliğe, belediye bürokratları, ilgili müdürler ve tüm departmanlar eksiksiz katılım gösterdi.

Bu buluşma, Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahallelerinin sakinlerini bir araya getirdi. Mahalle muhtarlarının da yer aldığı toplantı, yağmura rağmen yüksek katılım ile Konak halkının belediyecilik hizmetlerine olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Mutlu'dan anında çözüm talimatları

Başkan Mutlu, etkinliğe gelen her bir vatandaşla birebir görüşmeler yaparak sorunları ve istekleri ilk ağızdan dinledi. Çözüm gerektiren konuları not aldı ve ilgili müdürlüklere yönlendirerek, işlemlerin hızla tamamlanması için anında talimat verdi.

Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Başkan Mutlu, mahallelerin ihtiyaçlarını konuşup talepleri dinlediklerini ve en kısa sürede çözüme kavuşturmak üzere notlarını aldıklarını dile getirdi. Mutlu, şunları kaydetti:

“Tüm müdürlüklerimizin hazır bulunduğu Komşu Buluşmalarımız, bizim için katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli göstergesidir. İhtiyaçları dinlemeye, çözümü komşularımızla birlikte üretmeye ve Konak’ımızın geleceğini omuz omuza şekillendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Vatandaşlardan tam not

Buluşmaya iştirak eden vatandaşlar, bu tür bir organizasyondan duydukları memnuniyeti açıkça ifade etti. Katılımcılardan Hatice Asustay, toplantıyı "çok yararlı" bulduğunu belirterek, “Evimize gelir gibi geldik; çayımızı içtik. Keyifli bir gün geçirdim. Başkanımıza başarılar diliyorum, arkasındayız” sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Bir diğer katılımcı Dilek Hepkurkut ise, etkinliğin profesyonelce hazırlandığına dikkat çekerek, “İlk kez böyle bir buluşmaya denk geliyoruz. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmemiştim. Nilüfer Başkanımızı kadınlara verdiği destekten dolayı çok seviyorum. Vatandaşlara bu tarz buluşmalarla söz hakkı fırsatı sunulduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Konak Belediyesi’nin vatandaş-belediye bağını güçlendirmeyi amaçlayan Komşu Buluşmaları, önümüzdeki dönemde ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenmeye devam edecek.