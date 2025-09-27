Tire’de lastik tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Orhancan Ayhan, yıllar önce yaşadığı bir talihsizlik nedeniyle hayalini kurduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) giremese de azmi sayesinde akademik kariyer yolunda önemli bir başarıya imza attı.

Rehber öğretmenin hatası hayalini erteledi

Orhancan Ayhan, üniversite sınavlarında elde ettiği yüksek puanla ODTÜ’ye kabul edilmeye hak kazandı. Ancak rehber öğretmeninin tercih listesini onaylamayı unuttuğu bir hata, Ayhan’ın hayaline veda etmesine neden oldu. Bu talihsizlik, genç adamın akademik hedeflerinden vazgeçmesine yol açmadı.

Hacettepe Üniversitesi ile yeni başlangıç

Hayallerinin ertelenmesinin ardından pes etmeyen Ayhan, bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kazanarak üniversite eğitimine başladı. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği başarı, onu akademik kariyer yolunda daha da motive etti. Yüksek lisans eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde tamamlayan Ayhan, her zaman aklında ODTÜ’de olmak hedefiyle ilerledi.

Hayallerine akademisyen olarak kavuştu

Yüksek lisans sonrası ODTÜ’ye akademisyen olarak başvuran Ayhan, öğretim görevlisi olarak kabul edildi. Yıllar önce giremediği üniversitede ders vermeye başlayan Ayhan, bu süreci ilham verici bir başarı öyküsüne dönüştürdü.

“Hedefim hep ODTÜ’ydü”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayhan, yaşadığı zorluklara rağmen hayallerinden vazgeçmediğini vurguladı:

“O gün yaşadığım hayal kırıklığı, beni daha da motive etti. Eğitim hayatım boyunca hedefim hep bir gün ODTÜ’de olmaktı. Öğrenci olarak nasip olmadı ama bugün öğretim görevlisi olarak bu çatı altında bulunmak büyük bir onur ve mutluluk. Gençlere tavsiyem, hayallerinin peşinden asla vazgeçmesinler.”