Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde son dönemde artış gösteren gıda zehirlenmesi vakalarına karşı önlem almak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdı. Özellikle halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı ve yemek yediği Tarihi Çarşı'daki işletmeler, hijyen standartları ve ruhsat yeterliliği açısından kapsamlı bir kontrolden geçirildi. Uygunsuz koşullarda faaliyet gösteren işyerlerine uyarılarda bulunulurken, gerekli idari ve yasal işlemler başlatıldı.

Tarihi Çarşı'da titiz gıda kontrolü

Türkiye genelinde yaşanan üzücü gıda zehirlenmesi olaylarının ardından harekete geçen Bornova Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Bornova'nın en kalabalık ticaret merkezlerinden biri olan Tarihi Çarşı'da geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Bu kontrollerde, sadece gıdaların hijyeni değil, aynı zamanda işyerlerinin yasal ruhsat uygunluğu da detaylıca incelendi.

Denetlenen işletmeler arasında restoranlar, lokantalar, kafeteryalar ve diğer gıda üretimi ve satışı yapılan ticarethaneler yer aldı.

Uygunsuz koşullara karşı yasal yaptırımlar devrede

Denetimler sırasında ekipler, işletmelerin üretim ve saklama koşullarının belirlenen standartlara uyup uymadığını kontrol etti. Standartları karşılamayan işletmeler hemen uyarılırken, tespit edilen eksiklikleri gidermeyen veya ciddi ihlalleri bulunan işyerleri hakkında yasal yaptırım süreçleri başlatıldı.

Ekiplerin incelediği kritik başlıklar arasında; personel temizliği, gıda depolama sıcaklıklarının yönetmeliğe uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve çalışma alanlarının genel hijyen seviyesi gibi hayati konular titizlikle yer aldı.

Başkan Eşki: "Bornovalının sağlığı kırmızı çizgimizdir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, artan gıda zehirlenmelerinin toplum sağlığı açısından yarattığı tehdide dikkat çekerek konuya dair kararlılık mesajını iletti.

“Bornovalıların sağlığı bizim için kırmızı çizgidir. İlçe genelindeki tüm işletmelerin gerekli standartlara kesinlikle uyması konusunda tavizsiziz. Hijyen koşullarını sağlamayanlara asla tolerans göstermeyeceğiz. Bu denetimler, hem vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak hem de esnafımızın doğru üretim ve hizmet alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla aralıksız devam edecektir.”

Belediye, ilçe genelindeki tüm gıda işletmelerinde periyodik kontrollerin sıklaştırılacağını ve özellikle toplu tüketim alanlarında kesintisiz denetim uygulamalarına devam edileceğini duyurdu. Ekiplerin bu süreçte hem işletmeleri bilgilendirici hem de disiplin sağlayıcı bir tutum sergileyeceği belirtildi.