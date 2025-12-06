Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen iki takımın İzmir’deki randevusu, 15’inci haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

Göztepe ile Trabzonspor İzmir’de karşı karşıya

Göztepe ve Trabzonspor, yarın İzmir’de 15’inci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak müsabaka, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Göztepe’de iki önemli eksik

Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ile savunma oyuncusu Furkan Bayır, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, bu iki ismin yokluğunda farklı alternatifler üzerinde duruyor.

Bilet fiyatları açıklandı

Karşılaşmanın bilet fiyatları kategoriye göre şu şekilde belirlendi:

1’inci kategori 3 bin 250 TL,

2’nci kategori 2 bin 600 TL,

3’üncü kategori bin 300 TL,

4’üncü kategori 900 TL,

5’inci ve 6’ncı kategori ile misafir tribünü ise 390 TL.

Kupada hayal kırıklığı, ligde telafi arayışı

Göztepe, hafta içinde Türkiye Kupası 4’üncü Tur mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2’nci Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. Trabzonspor ise Vanspor’u mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Puan durumunda kritik viraj

Avrupa hedefiyle sezona başlayan iki ekipten Trabzonspor, 31 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Göztepe ise 26 puanla 4’üncü basamakta bulunuyor. İzmir’de oynanacak karşılaşma, üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Stoliov: “Taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz”

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoliov, kupa yenilgisinin ardından lig maçına özel önem verdiklerini dile getirdi. Stoliov, taraftarını hayal kırıklığına uğrattıklarını belirterek, bu karşılaşmayı kazanarak telafi etmek istediklerini ifade etti.