Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon beklentilerin hayli altında kalan Pınar Karşıyaka, kritik bir sınavdan geçmeye hazırlanıyor. Geride kalan 9 haftada yalnızca bir kez kazanan ve art arda 7 yenilgi alarak düşme hattına kadar gerileyen İzmir temsilcisi, yarın ligin namağlup lideri Beşiktaş’ı konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip sezona müthiş bir performansla girerek çıktığı tüm maçları kazanırken, Kaf-Kaf ise güçlü rakibi karşısında çıkış yakalamanın ve kötü gidişata son vermenin hesabını yapıyor.

Transfer yasağı gelmesi moralleri bozmuştu

Öte yandan, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle lige verilen arada kadrosunu Stefan Moody ile güçlendiren Karşıyaka’ya kısa bir süre sonra transfer yasağı gelmesi camiada moralleri bozmuştu. Yeşil-kırmızılılar, bu zorlu süreçte sahasında alacağı sürpriz bir galibiyetle hem taraftarını sevindirmek hem de yeniden ivme kazanmak istiyor.