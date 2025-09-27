Son Mühür- Son olarak Bir Gece Masalı’nda “Mahir” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Deniz, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu.

Bestemsu Özdemir’le ilişkisini bitiren oyuncunun, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatı da konuşuluyor

Yakışıklılığı ve başarılı performansıyla televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Burak Deniz, son dönemde projelerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Bir süre önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile yollarını ayıran Deniz’in adı, geçtiğimiz aylarda “Uzak Şehir” dizisinin Pakize’si Yaren Güldiken ile anılmıştı. Ancak kulislerde dolaşan yeni iddia bambaşka bir ismi gündeme taşıdı.

Bülent Cankurt aşk iddiasını anlattı

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, ünlü oyuncunun özel yaşamına dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Cankurt, “Şimdiye kadar hep meslektaşlarıyla aşk yaşayan, en son adı genç oyuncu Yaren Güldiken ile anılan Burak Deniz’in yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Ancak bu kez bir oyuncu değil, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali ile birlikte” ifadelerini kullandı.

Sanat fuarında samimi görüntülendiler

İddiaya göre çift, geçtiğimiz günlerde düzenlenen çağdaş sanat fuarında birlikte görüldü. Fuara katılan bir arkadaşlarının aktardığına göre Burak Deniz ve Sedef Gali arasındaki yakınlık, dostluğun ötesine geçen bir samimiyet taşıyordu.

Aşkın başlangıcı Bodrum’da

Burak Deniz ile Sedef Gali’nin tanışıklığının ise ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın temmuz ayında Bodrum’da verdiği partide başladığı öne sürülüyor. O günden bu yana birbirine yakınlaşan ikilinin ilişkilerinin temellerini burada attığı iddia edildi.

Yeni dizi öncesi ilişkisini gizli tutuyor

Burak Deniz’in, kısa süre içinde başlayacak yeni dizi projesi nedeniyle bu ilişkiyi şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.