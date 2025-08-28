Son Mühür- Melek Mosso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım” dedi.

Mosso, yıllarca yaşadığı olayları paylaşamadığını belirterek, “Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım. Terapistim ve bazı yakınlarım dışında kimse bilmiyordu. Sesinizi yükseltmeniz bana ve yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu travmaları iyileştirip, bu insanları toplumdan dışlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Zarar verenlerin isimleri ortaya çıkacak”

Sanatçı, açıklamasında kadınların yaşadıklarını anlatmalarının önemine dikkat çekerek şu sözleri ekledi: “Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar, çünkü yalnız değilsin.”

Kalben de yaşadıklarını anlatmıştı

Taciz ifşası yapan bir diğer isim ise şarkıcı Kalben oldu. 19 yaşında yaşadığı bir olayı paylaşan Kalben, “Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüste mola sırasında uyuyakalmışım. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Senelerce bu olayı anlamlandıramadım” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

İtiraflar gündemi sarsıyor

Sanat dünyasında kadınların cesaretle dile getirdiği taciz hikayeleri sosyal medyada geniş yankı bulurken, kamuoyunda da büyük tartışma yarattı. Kadın sanatçıların paylaşımlarının, benzer deneyimleri yaşamış kişilere cesaret verdiği ve taciz iddialarının daha görünür hale gelmesini sağladığı ifade ediliyor.