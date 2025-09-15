Son Mühür/Merve TURAN- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 364 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlarda görev alan valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il emniyet müdürlerini, polisleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışanlarını tebrik etti.

23 ilde eş zamanlı operasyon

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 23 il merkezli operasyonlarda 364 şüpheliden 125’inin tutuklandığını, 94’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı

Şüphelilerin; sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı gibi başlıkları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve mobil bankacılık hesaplarına girerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi içeriklerinin de operasyonların hedefinde olduğu bildirildi.

Operasyon yapılan iller

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

“En güçlü kalkan farkındalık”

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı en önemli korunma yönteminin toplumsal farkındalık olduğunun altını çizerek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.