Son Mühür - Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de, Batı ve Güney Kore’de yaygınlaşan kelimelerden kaçınılması yönünde talimat verildi.

DailyMail’de yer alan habere göre, ülkenin Devlet Başkanı Kim Jong Un’un talimatıyla "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimeleri yasaklandı. Ülke, bu kelimelerin yerine yerel karşılıkların kullanılmasını istedi. Buna göre, "hamburger" kelimesi "dajin-gogi gyeopppang" (kıymalı çift ekmek) ile, "dondurma" ise "eseukimo" olarak değiştirildi. Vatandaşların karaoke makinelerine ise "ekran üstü eşlik makineleri" demesi zorunlu olacak.

Birleşmiş Milletler’in yayımladığı rapora göre, Kuzey Kore’de son on yılda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim ciddi şekilde kısıtlandı. Devlet, 2015’ten bu yana yabancı film izlemeyi, müzik dinlemeyi ve “sosyalizm karşıtı” ifadeleri suç sayan yasalar yürürlüğe koydu. Bu suçlar için idam cezası dahi uygulanabiliyor.

Davalar ve infazlar...

Raporda, özellikle 2018’den sonra baskıların arttığı, 2020’den itibaren ise daha da sertleştiği ve çok sayıda kamuya açık infazın gerçekleştirildiği vurgulandı. Hükümetin özel ekipleri, yasaklı materyalleri bulmak için evlere baskınlar düzenliyor. Salgın döneminde bazı vatandaşların rüşvetle cezadan kurtulduğu belirtilse de, ithalat denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla kamuya açık davalar ve infazlar çoğaldı. Tüm bu tehlikelere rağmen Kuzey Kore halkı gizlice yabancı medyayı izlemeye devam ediyor. BM raporu, “Son yıllarda ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim ciddi şekilde geriledi” değerlendirmesinde bulundu.