Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla *“Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)”*na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni plan, yasa dışı bahis ve kumarın dijital ortamlarda giderek artan etkisine karşı devletin mücadele kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Aile yapısı ve kamu düzeni tehdit altında

Genelgede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin yalnızca bireyleri değil, aile bütünlüğünü de olumsuz etkilediği vurgulandı. Bu tür faaliyetlerin sosyal ilişkileri zayıflattığı, ekonomik düzeni bozduğu ve kayıt dışı ekonomiyi büyüterek kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Sınır ötesi faaliyetlere karşı yeni tedbirler

Teknolojik gelişmelerin ve finansal dijitalleşmenin yasa dışı bahis faaliyetlerini sınır ötesi bir boyuta taşıdığına dikkat çekilen genelgede, bu kapsamda tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin artırılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Sanal ortamda yürütülen yasa dışı bahis ağlarının erken tespiti ve etkin biçimde engellenmesi için yeni yöntemlerin devreye alınacağı bildirildi.

MASAK koordinasyonunda ulusal iş birliği

Eylem planının, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda kamu kurumları, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlandığı açıklandı. Plan doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin internet platformları, finansal sistem, reklam mecraları ve uluslararası ağlar üzerinden yürütülen tüm aşamalarının tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

MASAK, eylem planının uygulanması ve izleme sürecini koordine edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarından, görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeleri istendi. Cumhurbaşkanlığı, planın etkin uygulanabilmesi için tüm kurumların gerekli desteği öncelikli biçimde sağlaması talimatını verdi.

Kumar bağımlılığı hızla artıyor

Türkiye’de son üç yılda kumar bağımlılığıyla ilgili başvuru sayısının 2,5 kat arttığı bildirildi. Özellikle gençler arasında spor bahisleri, kart oyunları, zar ve kazı kazan gibi oyunların yaygınlaşması dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu artışta en büyük payın internet üzerinden erişilen çevrim içi kumar platformlarına ait olduğunu belirtiyor.