Elektrik faturalarında destek sistemi yeni yılda değişiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), desteklerin daha adil ve verimli dağıtılması için yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2026 itibarıyla yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan haneler destek kapsamından çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle, aylık ortalama 333 kilovatsaatten az elektrik harcayan abonelere destek verilmeye devam edilecek. Bu miktar faturalara yaklaşık 984 lira olarak yansıyor. Türkiye genelinde ortalama hane tüketiminin aylık 200 kilovatsaat civarında olduğu dikkate alındığında, uygulamanın büyük çoğunluğu kapsayacağı öngörülüyor.

2,5 milyon kişi belirlenen limiti aşıyor

Yaklaşık 43 milyon mesken abonesinin bulunduğu Türkiye’de, belirlenen limitin üzerinde tüketim yapan 2,5 milyon civarında abone olduğu tahmin ediliyor. Böylece düzenlemeden toplam abone sayısının yüzde 6’sının etkileneceği belirtiliyor.

Bazı gruplar muaf tutulacak

Yeni sistemde bazı gruplar düzenlemeden muaf tutulacak. AFAD’ın geçici barınma merkezleri, ibadethaneler (camiler, cemevleri, Kur’an kursları), cihaza bağımlı hastalar, şehit ve gazi aileleri ile tarımsal üretim yapan tüketiciler mevcut destekten yararlanmaya devam edecek.

Elektrik desteklerinde “adil paylaşım” ve “tasarruf bilinci” hedefleyen yeni uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.