Sana Değer yarışmasındaki Pınar, son dönemde özgün tarzı, dobra yaklaşımları ve dikkat çekici görünümüyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. 1988 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğan Pınar Özkurteller, hem Rize hem de Ayvalık kökenli bir ailenin çocuğu. Genç yaşlarda anne ve babasını kaybettiğini ve bu nedenle zorluklarla dolu bir hayat geçirdiğini belirtiyor. Pınar, İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu.

Sana Değer programında Pınar kimdir?

Kendisini dürüst, zeki, sadık ve kendi halinde biri olarak tanımlıyor. Özgür ruhlu ve yaratıcı kişiliğiyle biliniyor. Yarışmada da özgün giyim tarzı, oyuncak ördek figürü gibi detaylarla sıradanlıktan uzak bir portre çiziyor. Pınar, özellikle sosyal medyada ve yarışmadaki tavırlarıyla, hem eleştiri hem övgü alıyor. Estetik operasyonlardan geçmesi ve bu konudaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. TikTok platformunda da aktif ve dikkat çekici bir kullanıcı profili var.

Özel hayatında ise, şu anda evli olmadığı biliniyor ve ilişkileri hakkında kamuoyuna detay vermiyor. Yarışmada sergilediği açık sözlü ve özgüvenli tavırları ise izleyici kitlesi tarafından sıkça konuşuluyor. Yalnızca ekrandaki görünümüyle değil, yaşam öyküsüyle ve sosyal medyadaki etkisiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sana Değer nasıl bir program?

Sana Değer, hafta içi her sabah Star TV ekranlarında yayınlanan bir gündüz kuşağı programı. Songül Karlı ve Uğur Arslan’ın sunduğu programda, evlenmek isteyen fakat ailelerinden onay alamayan gençlerin sorunları ele alınıyor. Programın temel amacı, evlenmek isteyen çiftlerin önündeki aile engellerini kaldırmak, dargınlıkları sonlandırmak ve yeni yuvaların kurulmasına yardımcı olmak.