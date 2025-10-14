Son günlerde Bursa’da kamuoyunun dikkatini çeken bir soruşturma başlatıldı. Bu süreçte, Nilüfer ilçesinin eski belediye başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 4 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. Mahkeme, aralarında Turgay Erdem’in de bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Bu gelişmeler yerel yönetimler açısından büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, son yıllarda Türkiye’de belediyelere yönelik mali ve idari soruşturmaların arttığına dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapılan harcamalar, imar işlemleri ve bağlantılı ihaleler, zaman zaman adli makamların merceğine giriyor. Nilüfer Belediyesi’nde yaşanan son olay, yerel yönetimlerin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda yapılan tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.

Turgay Erdem kimdir?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise eğitimini ise Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1977’de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1983’te mezun oldu. Meslek yaşamına 1985 yılında Bursa’da serbest mimar olarak başladı. Bursa Mimarlar Odası’nda üç dönem şube başkanlığı yaptı ve bu görevle birlikte şehircilik ve toplumsal katılımla ilgili çeşitli projelerde önemli roller üstlendi.

Erdem’in siyasi kariyeri ise 2004 yerel seçimlerinde CHP listesinden Nilüfer Belediyesi Meclis üyeliğine seçilmesiyle başladı. 2006’da belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ardından 2009 ve 2013 seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçildi ve uzun yıllar belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Turgay Erdem neden tutuklandı?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın temelinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” iddiaları yer alıyor. Bu kapsamda, bir önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi de dahil olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrol talebi mahkemeye iletiildi. Mahkeme sonunda 15 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma çerçevesinde, Nilüfer Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı işlemler ve alınan kararların detaylı şekilde incelendiği biliniyor. Bu tür operasyonlar yerel yönetimlerdeki uygulamaların hukuk ve şeffaflık açısından tekrar değerlendirilmesini sağlıyor. Türkiye genelinde son üç yılda farklı belediyelere açılan soruşturma ve gözaltı vakalarındaki artış dikkat çekiyor; 2023-2025 arasında 50’den fazla belediye hakkında adli süreç başlatıldığı görülüyor.

Gelişmelerin önümüzdeki günlerde de kamuoyunda tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Yerel yönetimlerin işleyişine yönelik bu tür soruşturmalar, hem siyasi hem hukuki boyutlarıyla uzun süre gündemde kalıyor.