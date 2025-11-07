Son Mühür- Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen Aral Şimşir, A Milli Takım’a ilk kez davet edildi. Genç oyuncunun performansı nedeniyle teknik heyetin kadroya dahil ettiği öğrenildi.

Berke Özer kadroda yok

Önceki milli maç döneminde yaşanan kamptan ayrılma krizinin ardından kaleci Berke Özer, bu dönem aday kadroda yer almadı.

Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı geri döndü

Geçmiş maçlarda çeşitli nedenlerle kadroda yer almayan Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı, yeniden milli takım listesine dahil edildi.

Can Uzun sakatlığı nedeniyle çağrılmadı

Eintracht Frankfurt forması giyen genç yıldız Can Uzun, sakatlığı devam ettiği için aday kadroya alınmadı. Bundesliga ekibi Stuttgart’ta forma giyen Atakan Karazor ise yeniden milli takıma davet edildi.

A Milli Takım’ın aday kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı