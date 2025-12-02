Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Bilen, son iki sezonda Galatasaray’dan puan alamadıklarını hatırlatarak, bu kez sahaya farklı bir hedefle çıkacaklarını söyledi.

“Son iki maçımızı berabere tamamladık, bu kez kırılma maçı olsun”

Takımın son haftalardaki performansına değinen Bilen, Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldıklarını anımsatarak şunları söyledi:

“Galatasaray karşısında şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Ligin liderine karşı oynayacağız ama biz de bu ligin en iyi mücadele eden ekiplerinden biriyiz.”

“Galatasaray güçlü ama Samsunspor da güçlü”

Galatasaray’ın kadro kalitesine ve form durumuna dikkat çeken Bilen, deplasman ya da iç saha fark etmeksizin aynı mücadele inancıyla oynadıklarını belirtti:

“Galatasaray güçlü bir takım ama Samsunspor da güçlü. Armanın ağırlığını bilen, maçın son düdüğüne kadar savaşan oyunculara sahibiz. Zorlu bir maç olacak ama keyifli ve çekişmeli bir karşılaşma izleyeceğiz.”

“Kaybettiğimiz 4 puanı Galatasaray galibiyetiyle telafi etmek istiyoruz”

Bilen, yalnızca puan değil, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurguladı:

“İki maçta kaybettiğimiz 4 puanı Galatasaray galibiyetiyle telafi etmek istiyoruz. Elbette puan ya da puanlar almak önemli ama hedefimiz üç puan.”

Samsunspor’da sakatların son durumu

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Bilen, dört futbolcunun sakat olduğunu ancak en az ikisinin Galatasaray maçına yetişmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

“Diğer oyuncularımız da toparlanıyor. Takımla çalışmaya başladılar. Moraller yüksek, motivasyonumuz yerinde.”

“Seyirci baskısı olacak ama hazırız”

İstanbul deplasmanında yoğun bir taraftar baskısı beklediklerini belirten Bilen, buna rağmen tüm planların sahada karşılığını bulacağına inandıklarını ifade etti:

“Seyirci baskısı olacaktır ama takımımız buna hazırlıklı. İstanbul’a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz.”