Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbolun en kapsamlı değişimlerinden birine hazırlanıyor. FIFA, ABD–Kanada–Meksika ortak ev sahipliğindeki turnuvada VAR’ın kullanım alanını genişleterek oyunun işleyişini kökten etkileyebilecek yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.

Korner kararlarına ve ikinci sarı karta VAR denetimi geliyor

İngiliz gazetesi The Times’ın haberine göre 2026 Dünya Kupası’nda VAR, iki kritik alanda daha devreye girebilecek:

Korner kararı verilip verilmemesi,

İkinci sarı kartın kullanımı ve uygulanışı.

Bu yeniliklerin turnuvada başarılı olması halinde, sistemin tüm lig ve organizasyonlarda küresel standart hâline gelmesi bekleniyor.

Arap Kupası’nda yeni sakatlık kuralı deneniyor

VAR düzenlemelerinin yanı sıra, FIFA bu hafta Katar’da düzenlenen FIFA Arap Kupası’nda sakatlıklar için yeni bir uygulamayı test ediyor. Buna göre:

Sakatlanan ve sahada tedavi gören bir oyuncu,

Faul nedeniyle kart görmediği sürece,

İki dakika boyunca oyun alanının dışına çıkmak zorunda.

Bu kuralın amacı, oyuncuların gereksiz yere yerde kalarak oyunu yavaşlatmasının önüne geçmek ve gerçek oyun süresini artırmak.

Ocak 2026 kritik toplantı: Yeni kurallar masada

FIFA ve IFAB yetkilileri, Ocak 2026’da yeni kuralları görüşmek üzere bir araya gelecek. Görüşmelerden onay çıkması hâlinde VAR’ın genişleyen yetki alanı ve yeni sakatlık kuralı 1 Haziran 2026’dan itibaren resmen yürürlüğe girecek.

Futbolun geleceği yeniden şekilleniyor

2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak VAR düzenlemeleri, hakemlik standartlarından oyun akışına kadar pek çok alanı etkileyebilir. Özellikle ikinci sarı kartlara VAR müdahalesi, futbol otoriteleri tarafından “yıllardır tartışılan bir eksikliğin giderilmesi” olarak değerlendiriliyor.