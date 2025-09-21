Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K. (36), evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Ancak yapılan incelemelerde hırsızlık olayının kurgu olduğu ortaya çıktı. G.K. hakkında “suç uydurma” suçundan işlem başlatıldı.

Kapıyı kendisi zorlamış

G.K., polise yaptığı ihbarda evinin dış kapısındaki anahtar göbeğinin hasarlı olduğunu, içeriye giremediğini ve hırsızlıktan şüphelendiğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla eve girerek inceleme yaptı. Bu sırada G.K., yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını iddia etti.

Polis oyunu çözdü

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kapı göbeğindeki hasarın ve evdeki dağınıklığın bilinçli olarak yapıldığı kanaatine varıldı. G.K. sorgusunda, mutfak eşyalarını ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapıyı da kendisinin zorladığını itiraf etti. Ayrıca ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini söyledi.

Hakkında işlem başlatıldı

Savcılık talimatıyla G.K. hakkında “suç uydurma” suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.