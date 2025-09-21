Son Mühür- Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olarak katıldığı kurultayda kullanılan 917 oydan geçerli olan 835'inin oyunu alarak güven tazelemiş oldu.

Blok listeyle gidilecek olan PM seçimi öncesi Özel'in listesi de netleşmeye başladı.

Buna göre mevcut PM listesinin büyük oranda korunduğu görülürken iki ismin değiştiği belirtiliyor.

Listede son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarıyla gündeme gelen Mustafa Balbay'ın oğlu Deniz Balbay'ın da yer aldığı öne sürülürken gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. Listede yer alan ismin Gaziantep'ten Deniz Balıbey olduğu öğrenildi.

Bitlis eski il başkanı Veysi Uyanık'ın oğlu Hakan Uyanık'ın PM'de yer bulamadığı öğrenildi. Yerine Sercan Çığ'ın getirildiği görüldü.

PM listesinde kimler var?

İzmir'den kimler var?



Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Karabağlar kongresinde son anda adaylıktan çekilen Ekincan Aksoy'la, Özkan Tice'nin ve PM'de ise Deniz Yücel'le Murat Bakan'ın koltuğunu koruduğu görüldü.

Özgür Özel yönetimine karşı muhalefetiyle dikkati çeken gazeteci Barış Yarkadaş delegelerin aday olamadığı blok listenin önümüzdeki günlerde hukuki yönden sıkıntı yaratabileceğine işaret etti