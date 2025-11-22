Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, internet üzerinden sahte alışveriş siteleri kurarak ödeme alıp ürün göndermedikleri ve ev ilanları üzerinden kapora dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, Mersin, Antalya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında toplam 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin illere göre dağılımı şu şekilde açıklandı:

Samsun: B.C.K. (23), B.S. (26), B.İ. (21)

Mersin: S.C.H. (27), U.D. (45), M.E. (29), Z.E. (23)

İstanbul: A.C.K. (21), H.G. (41), F.A.G. (26)

Antalya: E.D.U. (20)

Gaziantep: B.B. (32)

Soruşturma kapsamında B.İ., U.D. ve M.E.’nin başka suçlardan cezaevinde oldukları, Z.E.’nin Mersin’de, B.B.’nin ise Gaziantep’te ifade verdiği belirtildi.

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli S.C.H. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan E.D.U. ve F.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, Türkiye genelinde artan dijital dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında devam ettiği öğrenildi.