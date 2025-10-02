UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İspanyol temsilcisi Villarreal ile İtalyan devi Juventus karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Villarreal öne geçti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Villarreal, ilk yarıda bulduğu golle 1-0 öne geçti. Taraftarlarının desteğini arkasına alan sarı denizaltılar, ilk 45 dakikada oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Juventus ikinci yarıda döndü

İkinci yarıya daha agresif başlayan Juventus, art arda bulduğu gollerle 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak skoru koruyamayan İtalyan ekibi, son dakikalarda büyük bir şok yaşadı.

Veiga 90’da sahneye çıktı

Maçın son anlarında Villarreal’den Renato Veiga, 90. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi. Bu gol, mücadeleye damga vururken, ev sahibi ekip kritik bir puanı hanesine yazdırdı.

Kenan Yıldız ilk 11’deydi

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11’de başladı ve 80 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı.