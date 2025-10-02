UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. hafta heyecanı tamamlandı. Gecenin en dikkat çeken maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 2-1 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti.

Barcelona öne geçti, PSG döndü

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak PSG, 38. dakikada Senny Mayulu’nun golüyle dengeyi sağladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ramos uzatmalarda sahneye çıktı

Maçın ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu. PSG, aradığı galibiyet golünü uzatma dakikalarında buldu. 90+1. dakikada Gonçalo Ramos’un attığı gol Fransız ekibine 3 puanı getirdi.

PSG grupta avantaj elde etti

Bu sonuçla PSG, Şampiyonlar Ligi gruplarında kritik bir deplasman galibiyetine imza atarken, Barcelona ise sahasında aldığı mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.