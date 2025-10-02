Son Mühür - Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girdi. Kulübün gündemindeki isimler arasında birçok önemli teknik adam bulunurken, Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim’in de adaylardan biri olduğu öne sürüldü.

'Terim' ismi doğrulandı

Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Ligi’nde görev yapan Fatih Terim’in, bölge futbolunu iyi tanıması ve sahip olduğu deneyim nedeniyle yeniden gündeme alındığı ifade ediliyor. Terim’in isminin kulüp çevrelerinde ciddi şekilde dillendirilmeye başlandığı belirtilirken, Suudi basınında yer alan haberler bu gelişmeyi doğruladı.

Solari de öne çıkıyor

Teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri olarak eski Real Madrid teknik direktörü Santiago Solari öne çıkıyor. Solari’nin Suudi kulübüyle temas halinde olduğu ve listenin üst sıralarında yer aldığı bildiriliyor. Al-İttihad’ın gündeminde ayrıca Mark van Bommel, Roger Schmidt ve Luciano Spalletti gibi Avrupa futbolunun önde gelen isimleri de yer alıyor. Farklı oyun anlayışları ve kariyer başarılarıyla dikkat çeken bu adaylar, kulübün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda değerlendiriliyor.

Yüksek maaş işleri değiştirebilir

Sergio Conceição’nun şu an için herhangi bir takımı çalıştırma planı olmadığı ifade ediliyor. Ancak Suudi kulübünden gelecek yüksek maaş teklifi ve transferde tam yetki verilmesi halinde, Portekizli teknik adamın bu kararını gözden geçirebileceği öne sürülüyor.